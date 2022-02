Yunan güvenlik güçleri, darbettiği 14 göçmeni Türkiye'ye itti

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ MERİÇ (Edirne), (DHA)YUNANİSTAN güvenlik güçleri ülkelerine geçen 14 kaçak göçmeni dövüp, üzerlerindeki kıyafetleri alarak Edirne'ye geri itti. Türk askerinin sahip çıktığı 14 göçmenden başı, ayakları ve kollarından demirle darbedilerek yaralanan 2 Suriyeli, Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Yunanistan, daha iyi bir yaşam için Avrupa ülkelerine gitmek için ülkelerine gelen kaçak göçmenlere, insanlık dışı davranışlarını sürdürüyor. Yunanistan'ın geri ittiği ve donarak ölen 19 göçmenin ardından Yunan unsurları, dün de Suriye ve Somali uyruklu 14 göçmeni darbedip, üzerlerindeki kıyafetleri alarak Meriç Nehri üzerinden Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Aliböyköy mevkisinden Türkiye'ye gönderdi. Yarı çıplak halde geri itilen grup arasında 2 kişinin yaralı olduğunu gören Türk askerleri olay yerine ambulans istedi. Demirle dövülerek Türkiye'ye itilen 2 Suriyeli göçmenin ayakları, başı ve kollarında yaralar olduğu görüldü. Yaralı göçmenler, Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde götürülerek, tedavi altına alındı. Diğer göçmenlere de Türk askerleri tarafından kıyafet ve yiyecek verildi.

'HER TÜRLÜ İŞKENCEYİ YAPTILAR'

Suriyeli Hüsam Elhalaf, Yunanistan güvenlik güçlerinin kendilerini 2 gün boyunca bir odada tutup, işkence yaptıkları söyledi. Yunan askerlerinin üzerindeki kıyafet ve değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye ittiğini belirten Elhalaf, "2 gün önce Yunanistan'a gittim ve Yunan askerleri beni yakaladı. Benimle birlikte yakaladıkları göçmenleri bir kampa götürdüler. Burada bize 2 gün boyunca yemek ve su vermediler. Bize burada her türlü işkenceyi yaptılar, kadınlara da. Bizi daha sonra nehir kıyısına getiriler ve burada elbiselerimizi, telefon ve paralarımızı alarak soydular ve Türkiye tarafına ittiler" dedi.

'TÜRK ASKERLERİ BİZE SAHİP ÇIKTI'

Hüsam Elhalaf, kendilerine Türk askerlerinin sahip çıktığını kaydederek, "Bize ayakkabı, mont ve elbise verdiler. Yunan güvenlik güçleri tarafından işkence gördüğümüz sırada 2 arkadaşımız yaralandı. Türk askerleri onları hastaneye götürdüler. Türk askerleri ateş yakıp, bizim ısınmamızı da sağladı. Soğukta çok üşümüştük. Bizi demirle vurarak, dövdüler. Yaralanan arkadaşlarımızın ayakları ve ellerinden göğsünden aldığı darbelerle yaralandı. Durumları kötüydü" diye konuştu. Göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Meriç Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

