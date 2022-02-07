FETÖ şüphelisi eski polis, Yunanistan´a kaçmak isterken yakalandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi eski polis memuru S.K., askeri yasak bölgede yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü´de 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis memuru S.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. S.K., işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL
2022-02-07 12:09:16
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