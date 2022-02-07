Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/ İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Z.B., tutuklandı.
Güvenlik güçleri, dün İpsala´da 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen, terör örgütü PKK şüphelisi Z.B.´yi yakalayarak, gözaltına aldı. Z.B., jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2022-02-07 12:10:02
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