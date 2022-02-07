Yerli üretim KB-5 botu, Yunanistan sınırı Enez´de göreve başladı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)SAHİL Güvenlik Komutanlığı´nın kullanımı için yerli imkanlarla üretilen Kontrol Bot-5 (KB-5), Türkiye Yunanistan deniz yan hududu olan Edirne´nin Enez ilçesinde göreve başladı.
Antalya'daki Ares Tersanesi'nde `yeni tip kontrol bot projesi´ kapsamında üretilen KB-5, 27 Ocak'ta Enez´de konuşlu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı bünyesinde hizmete girdi. 12 metre boyundaki KB-5, 35 deniz mili maksimum sürate ulaşabiliyor. İktisadi sürati 24 deniz mili olan botun, radar, elektronik harita, termal kamera ve 450 beygir güç üreten 2 motoru bulunuyor. Hamilton su jeti sistemi ve kurtarma platformuna sahip, 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli KB-5, ortalama 200 deniz mili seyir sığası ile zorlu deniz şartlarında görev yapma özelliğine sahip. Enez'de hizmet vermeye başlayan KB-5´in, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren 5´inci bot olduğu bildirildi.
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla botun kullanılmaya başlandığını açıkladı. İba, yaptığı paylaşımda, "Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen KB-5 kontrol tipi botumuz, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığımızın envanterine girmiş bulunuyor. Mavi Vatan'da kara sularımızda, dosta güven, düşmana korku salmaya devam. Milli hamlelerimizle gurur duymaya devam" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL
2022-02-07 18:32:40
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