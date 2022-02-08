Yunanistan´a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru S.K., tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesinde, 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis memuru S.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. S.K., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2022-02-08 10:54:10



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