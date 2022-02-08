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Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

İHA

Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Ergene nehrinde meydana gelen yükselmeler sonucunda Tekirdağ ve Edirne’de bazı dereler taşarken, Kırklareli’nin bazı bölgelerinde dereler taşma seviyesine geldi. Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde taşan derenin tarlaları sular altında bırakması sonucu durumdan yakınan köylüler, şikayetlerini dile getirdi.
Yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve son yağışlarla beraber Ergene Nehrinin geçtiği Tekirdağ’ın Ergene ilçesi, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi ve Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki derelerde sarı alarm verilmesi sonucu debilerde yükselişler meydana geldi. Debilerin yükselmesi sonucu bazı noktalarda taşmalar meydana geldi. Ergene Nehrinin kollarından olan Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Malkoç Deresinde yaşanan taşmalar sonucunda tarım araziler sular altında kaldı. Zaman zaman Yüksek kesimlerdeki karların erimesi veya bölgede etkili olan yağışlar sonucunda taşan dere için köylüler DSİ’den temizlenmesini istiyor. Sık sık böyle taşmaların olduğunu ifade eden köy halkı, bir an önce duruma çare bulunmasını istiyor.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Malkoç köyü Muhtarı Temel Aydar, “Yetkililerden gerekli yardımları bekliyoruz. İlçe tarım ne kadar yardım etmeye çalışsa da yetersiz kalıyor. Çiftçimiz mağdur. Beklentimiz derenin bir an önce açılmasıdır. Bu durumdan kurtulmak istiyoruz. Araziler ekili alanlar mahvoldu köylümüz mağdur. Dere ıslahını talep ediyoruz. Odun değil, orman ağacı da değil sudan kendi çıkmış. Çalı çırpı da yoğun. Devlet Su İşleri’nin çözemediği bu sorunu bir an önce hızlandırılmasını ve çözmesini istiyoruz” dedi.
Köy sakinlerinden Mehmet Sever ise “Devlet su işleri 10 yıldan beri bu sorunu çözemiyor 10 yıl önce eski muhtar arkadaşımız ile bizzat beraber gittik bizlere orada söylenen iki tane greyderinin olduğunu sallama kepçelerinin olduğunu fakat şoför sıkıntısı çektiklerini söylemişlerdi. 10 yıl önce eski muhtar ile birlikte ondan sonra tekrar dilekçe verildi. Biran önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bu sadece kış ayı olduğundan dolayı değil yaz aylarında da bazen bu sorunu yaşıyoruz. 3 yılda bir de olsa burada ekili bahçedir ayçiçeği pancardır ekilen alanlar su altında kalıyor. Çeltik sahamız var oraları da aynı şekilde devamlı sular altında kalmaktadır. Ekili alanlarımız zarar görüyor ve zararımız karşılayacak bir kişi yok. 2011 yılında ben kendim şahsım olarak pancarım vardı 25 dönüm tamamı sular altında kaldı ve öldü gitti. DSİ’den tüm beklentimiz bir an önce bu derenin ıslah edilmesini yetkililerden bekliyoruz” diye konuştu.
Köy Sakinlerinden Ertan korkmaz da, “Malkoç köylüleri olarak bizim bu ovayı devamlı yaz veya kış böyle sağanak yağışlarda çok yağışlarda ekili alanlarımız su altında kalıyor. Buğday tarlalarımız ayçiçeği tarlalarımız yaz günü kış günü buğday tarlalarımız ekili alanlarımız bütün suyun altında kalıyor ama derenin boyundaki söğüt ağacı dediğimiz söğüt ağaçları kesilse dere tıkanmayacak veya ıslah olsa DSİ bize bu dereyi açsa bu ağaçları bize kestirse tıkanıklık olmayacak. Ekili alanlarımız sular altında kalmayacak ama kesinlikle kesmemize izin vermiyorlar. Bütün gelen çalı çırpı dere yatağındaki tıkıyor ve bütün ova sular altında kalıyor bizler bunların bir an önce devlet yetkililerinden bunlara çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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