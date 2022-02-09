Edirne'de yollardaki buzlanma kazaları da beraberinde getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de yollardaki buzlanma kazaları da beraberinde getirdi

İHA

Edirne'de yollardaki buzlanma kazaları da beraberinde getirdi

Edirne’de hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle birlikte buzlanmaların yaşandığı caddelerde çok sayıda kaza meydana geldi.
Edirne’de dün etkili olan soğuk ve yağışlı hava gece saatlerinde yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düşmesiyle birçok caddede yer yer buzlanmalar meydana geldi. Sabah araçlarıyla yola çıkan sürücüler, buzlanma yaşanan caddelerde zor anlar yaşadı. Buzlanmanın oluştuğu caddelerde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri buzlanmanın yaşandığı cadde ve kavşaklarda önlem alırken, belediye ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TIR dorsesinde Bulgaristan´a geçmek isteyen FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER TIR dorsesinde Bulgaristan´a geçmek isteyen FETÖ ...
Edirne'de hayat buz tuttu Buzlanma ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Edirne'de hayat buz tuttu Buzlanma ve dondurucu ...
Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi ...
Selde can pazarı, köpek havlamasına uyandılar son anda kurtarıldılar Selzedeler: "Canımızı son anda kurtardık"
YEREL HABERLER Selde can pazarı, köpek havlamasına uyandılar son ...
Uyuşturucuyu yol kenarına atan zanlılar tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu yol kenarına atan zanlılar tutuklandı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
(Düzeltme) Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve ...
Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
YEREL HABERLER Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve dereler ...
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Prof. Tüzün, Mısır’da “World Youth Art Forum’a” katıldı
YEREL HABERLER Prof. Tüzün, Mısır’da “World Youth Art Forum’a” ...
Edirne’den yola çıkan heyet Bulgaristan Kırcaali’de Covıd-19’a dikkat çekti
YEREL HABERLER Edirne’den yola çıkan heyet Bulgaristan Kırcaali’de ...
Yunanistan´a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski polis ...
Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı Edirne'nin sınır köyleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı Edirne'nin ...
Yerli üretim KB-5 botu, Yunanistan sınırı Enez´de göreve başladı
YEREL HABERLER Yerli üretim KB-5 botu, Yunanistan sınırı Enez´de ...
Yerli imkanlarla üretilen kontrol botu Yunanistan hududunda göreve başladı
YEREL HABERLER Yerli imkanlarla üretilen kontrol botu Yunanistan ...
Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
YEREL HABERLER Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Turkovac’a yoğun ilgi: Randevuların yüzde 60’ı doldu Yerli aşı ‘Turkovac’ Edirne'deki hastanelerde uygulanmaya başladı
YEREL HABERLER Turkovac’a yoğun ilgi: Randevuların yüzde 60’ı ...
Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı
Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
FETÖ şüphelisi eski polis, Yunanistan´a kaçmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi eski polis, Yunanistan´a kaçmak ...
Tarihi ev yangında küle döndü
YEREL HABERLER Tarihi ev yangında küle döndü
Edirne’de ikinci dönemin ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Edirne’de ikinci dönemin ilk ders zili çaldı
Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: "Polisi kandırmak için öyle söyledim"
YEREL HABERLER Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: "Polisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.