Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmeye çalışan 3 FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala´da 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.S., H.D. ve T.Ö.'yü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2022-02-09 13:00:28



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