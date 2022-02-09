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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, gizlice bindiği TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi M.S.Ö. tutuklandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında, sürücüsünün Bulgaristan´a çıkış yapmak için beklediği TIR´ın dorsesine gizlice binen FETÖ şüphelisi M.S.Ö., gümrükte yapılan kontrollerde yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-02-09 13:03:09



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