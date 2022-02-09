Edirne'de hayat buz tuttu Buzlanma ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de hayat buz tuttu Buzlanma ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

İHA

Edirne'de hayat buz tuttu Buzlanma ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

Edirne’de hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle süs havuzları, nehir kenarları ve yollar buz tuttu.
Edirne’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Balkanlara yakın köyler beyaza bürünürken, kent merkezinde ise buzlanma ve don olayları meydana geldi. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü kentte Tunca Nehri kenarı, süs havuzları ve yollar buz tuttu. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ana arterler başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında işaretleme ve dubalama çalışması yaparak, sürücüleri dikkatli gitmeleri yönünde uyardı. Soğuk hava nedeniyle kalabalık olan caddelerin de boş kaldığı görüldü. Saraçlar Caddesi’nde soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinler esnafın attığı ekmeklerle beslendi.

“Araçlar, yollar ve havuzlar dondu”
Osman Yılmaz adlı vatandaş, “Havuzlar donmuş, dükkânımızı açmaya geldik. Yollarda buzlanma var. Hava da soğuk. Araçlar kayıyor. Şehir merkezlerinde de havuzlar dondu. Havanın soğuk olduğu belli. Araçlar, yollar ve havuzlar donuyor. Dükkânları açmak için sıkıntı oluyor. İnsanların gezmesi engelleniyor. Dükkânı normalde 8'de açıyoruz ama 9 buçuğa kadar havalar soğuk” dedi.

“İş yerimin önündeki su birikintisi buz tutmuş”
Vatandaşlardan Levent Yaçı da, “Bu sabah don olayı ile karşılaştık, kestirme olsun diye arka yollardan gidiyorum. Ama kar lastiği de olsa orda trafik akışı olmadığı için don olayı daha fazla yaşanıyor. Bayırlardan çıkarken araba kayıyor. Araçların daha çok geçtiği yollardan gidilirse daha iyi olur. Lütfen çok dikkat edelim. İş yerimin önünde su birikintisi vardı. O bile buz tutmuş. Hatta araçları bırakın vatandaşlarımız bile su birikintilerine basarken dikkatli olması lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TIR dorsesinde Bulgaristan´a geçmek isteyen FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER TIR dorsesinde Bulgaristan´a geçmek isteyen FETÖ ...
Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi ...
Edirne'de yollardaki buzlanma kazaları da beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Edirne'de yollardaki buzlanma kazaları da beraberinde ...
Selde can pazarı, köpek havlamasına uyandılar son anda kurtarıldılar Selzedeler: "Canımızı son anda kurtardık"
YEREL HABERLER Selde can pazarı, köpek havlamasına uyandılar son ...
Uyuşturucuyu yol kenarına atan zanlılar tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu yol kenarına atan zanlılar tutuklandı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
(Düzeltme) Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve ...
Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
YEREL HABERLER Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve dereler ...
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Prof. Tüzün, Mısır’da “World Youth Art Forum’a” katıldı
YEREL HABERLER Prof. Tüzün, Mısır’da “World Youth Art Forum’a” ...
Edirne’den yola çıkan heyet Bulgaristan Kırcaali’de Covıd-19’a dikkat çekti
YEREL HABERLER Edirne’den yola çıkan heyet Bulgaristan Kırcaali’de ...
Yunanistan´a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski polis ...
Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı Edirne'nin sınır köyleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı Edirne'nin ...
Yerli üretim KB-5 botu, Yunanistan sınırı Enez´de göreve başladı
YEREL HABERLER Yerli üretim KB-5 botu, Yunanistan sınırı Enez´de ...
Yerli imkanlarla üretilen kontrol botu Yunanistan hududunda göreve başladı
YEREL HABERLER Yerli imkanlarla üretilen kontrol botu Yunanistan ...
Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
YEREL HABERLER Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Turkovac’a yoğun ilgi: Randevuların yüzde 60’ı doldu Yerli aşı ‘Turkovac’ Edirne'deki hastanelerde uygulanmaya başladı
YEREL HABERLER Turkovac’a yoğun ilgi: Randevuların yüzde 60’ı ...
Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı
Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
FETÖ şüphelisi eski polis, Yunanistan´a kaçmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi eski polis, Yunanistan´a kaçmak ...
Tarihi ev yangında küle döndü
YEREL HABERLER Tarihi ev yangında küle döndü
Edirne’de ikinci dönemin ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Edirne’de ikinci dönemin ilk ders zili çaldı
Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: "Polisi kandırmak için öyle söyledim"
YEREL HABERLER Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: "Polisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.