Adalet Anıtı'nı, kadın kıyafeti ve topuklu ayakkabı giyerek yakmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Anıtı'nı, kadın kıyafeti ve topuklu ayakkabı giyerek yakmış

DHA

Adalet Anıtı'nı, kadın kıyafeti ve topuklu ayakkabı giyerek yakmış


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı'nın ateşe vererek yaktığı gerekçesiyle tutuklanan Şefik Çelik'in (32), anıtı yakmaya giderken, kimliğini gizlemek için topuklu ayakkabı ile kadın kıyafeti giydiği ortaya çıktı. Engelli gibi görünmek için de aksayarak yürüyen Çelik, hakkındaki iddiaları reddederek, anıtı kendisinin yakmadığını savundu. Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ise yakılan anıtın yerine yenisini yapmak için çalışma başlattıklarını söyledi. 
Uzunköprü Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet Anıtı, 3 Şubat günü saat 23.50'de ateşe verilerek yakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, meydandaki Adalet Anıtı'nın yanına gelen ve yüzünü kapatan kişi, polyesterden yapılmış yakıcı maddeyi anıtın ayak bölümüne döküp, ateşe verdikten sonra bölgeden uzaklaştı. Alevler, kısa sürede anıtı sararken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle polyesterden yapılmış anıtta büyük hasar meydana geldi. Olayın ardından kapsamlı soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyip, şüphelinin Şefik Çelik olduğunu belirledi. 'Hırsızlık', 'silahla yaralama' ve 'ruhsatsız tabanca bulundurmak'tan 3 sabıka kaydı olduğu belirlenen Çelik, polis tarafından yakalandı. 
ANIT ÖNÜNE 2 KEZ GELMİŞ
Şefik Çelik'in, olay gecesi anıtın yanına gelip bir süre inceleme yaptığı o sırada, bölgede bulunan 16 yaşındaki gence fotoğraflarını çektirip, ayrıldığı da tespit edildi. Çelik'in gece yarısı anıtın yanına ikinci kez gelişinde kadın kıyafetleri giyip, başını bağladığı ve topuklu ayakkabı giydiği belirlendi. Kimliğini gizlemek için kadın kıyafetleri giyip, engelli gibi görünmek için de aksayarak yürüyen Çelik'in, anıtı ateşe verdikten sonra kadın kıyafetlerini boş arazide çıkarıp, kendi kıyafetlerini giydiği belirtildi. Edirne Valiliği'nin akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladığı Çelik'in, sık sık psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şefik Çelik'in, olay gecesi anıtın yanına gittiğini ve bir çocuğa fotoğraflarını çektirip bölgen ayrıldığını öne sürerek, "Ben kesinlikle anıtı yakmadım. Bu suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. 
YAKACAĞINI ÖNCEDEN SÖYLEMİŞ
Şefik Çelik'in, olaydan 4 günce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde namaz kılmak için gittiği camide, bazı kişilere "Kur'an üzerine ayakla basan heykel var, onu yakacağım" dediği iddia edildi. 2 çocuk babası Çelik'in, bir süre önce psikolojik sorunlar nedeniyle eşinden de ayrıldığı öğrenildi. 
BAŞKAN BECAN: YENİ ANIT YAPILACAK
Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ise anıtın yakılmasının ilçe tarihinde görülmemiş olay olduğunu belirterek, "Heykelin yakıldığı gün Uzunköprü tarihinin kara bir leke olarak işlendi. Suçlu birkaç saat içerisinde gözaltına alınıp ardından da tutuklanarak Edirne Cezaevi'ne gönderildi. Akli melekelerinin yerinde olmadığını emniyet mensuplarından öğrendik, fakat akıl edip kıyafet değiştirmesi, daha önce gelip alanda çalışma yapmış olması elbette ki bizi de şüphelendirdi fakat psikiyatri ilaçları kullandığını da öğrendik. Çerkezköy'de bir caminin avlusunda, oradaki bir vatandaşa adalet heykelinin altında kutsal kitabın olduğunu, bu yüzden burasını yakmak istediğini ifade ettiğini biliyorum, benim öğrendiğim bu. Zaten ivedilikle de harekete geçmiş kendisi fakat dediğim gibi akli melekelerinin yerinde olmadığını söylüyorlar, belki de sebep gerçekten de budur. Bir an önce cezasını çekmesini arzu ediyoruz" dedi. 
Samsun'daki Atatürk Heykeli'ne yapılan saldırıyla aynı gün anıtın yakılmasının, provokasyon olduğunu düşündüren tek şey olduğunu söyleyen Becan, "Mutlaka yargılama sürecinde bunun daha detaylı inceleneceğini düşünüyorum. Heykel yeni söndürüldüğü anda ben alandaydım. Elbette ki bizim için çok trajik bir görüntüydü, daha üzerinden dumanlar çıkıyordu heykelin fakat daha o gece heykeli gördüğüm anda da bu heykelin yenisini ve daha büyüğünü adalet meydanına konuşlandırma sözünü kendime verdim. Anıtımızı yapan Edirneli bir öğretmenimiz. İvedilikle onunla görüştük, çalışmalarımızı yaptık. Bu üzücü görüntüyü de unutmamak adına, tarihe not düşmek adına kendi müzemizde sergileyeceğiz. Benzeri ve daha heybetlisi olacak. Adaletin bir gün herkese lazım olacağını, hak temelinde kurulmamış hiçbir şeyin muvaffak olamayacağını, devam edemeyeceğini göstermiş olacağız. Yine aynı yere olacak. Bronz olması için araştırma yapıyoruz ama kaidenin de taşıyabilmesi lazım. Ya sıfırdan bir hazırlık yapacağız ya da yine bu şekilde polyesterden yapacağız ama henüz detayları netleştirmedik" diye konuştu.
Yakılan anıtın 2012 yılında meydan düzenlemesinin ardından konulduğunu söyleyen Becan, "Adalet Sarayı'mız ve Hükümet Konağı'mız burada olduğu için ismiyle müsemma elbette ki bu tarz bir heykelin buraya konması düşünülebilirdi. O dönemki belediye başkanımız da çok güzel bir işe imza atarak adalet meydanına, adalet heykelini dikmiş" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2022-02-10 10:38:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçakçılar, yerli ve milli imkânlarla üretilen Serdar 7M radarına takıldı
YEREL HABERLER Kaçakçılar, yerli ve milli imkânlarla üretilen Serdar ...
1 ton kaçak kum midyesi taşıyan tekne radara takıldı: 297 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER 1 ton kaçak kum midyesi taşıyan tekne radara takıldı: ...
Tunca Nehri'nin debisinde 5 kat artış
YEREL HABERLER Tunca Nehri'nin debisinde 5 kat artış
Sigara kullananlarda Covid-19'a bağlı hastalık oranı 14 kat daha fazla
YEREL HABERLER Sigara kullananlarda Covid-19'a bağlı hastalık oranı ...
Tunca Nehri'nin debisi 3 günde üç kat arttı
YEREL HABERLER Tunca Nehri'nin debisi 3 günde üç kat arttı
Edirne’de “Bir Dilek Tut” projesi
YEREL HABERLER Edirne’de “Bir Dilek Tut” projesi
TIR dorsesinde Bulgaristan´a geçmek isteyen FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER TIR dorsesinde Bulgaristan´a geçmek isteyen FETÖ ...
Edirne'de hayat buz tuttu Buzlanma ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Edirne'de hayat buz tuttu Buzlanma ve dondurucu ...
Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi ...
Edirne'de yollardaki buzlanma kazaları da beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Edirne'de yollardaki buzlanma kazaları da beraberinde ...
Selde can pazarı, köpek havlamasına uyandılar son anda kurtarıldılar Selzedeler: "Canımızı son anda kurtardık"
YEREL HABERLER Selde can pazarı, köpek havlamasına uyandılar son ...
Uyuşturucuyu yol kenarına atan zanlılar tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu yol kenarına atan zanlılar tutuklandı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
(Düzeltme) Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve ...
Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
YEREL HABERLER Trakya’da dereler taştı Ergene nehri ve dereler ...
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Prof. Tüzün, Mısır’da “World Youth Art Forum’a” katıldı
YEREL HABERLER Prof. Tüzün, Mısır’da “World Youth Art Forum’a” ...
Edirne’den yola çıkan heyet Bulgaristan Kırcaali’de Covıd-19’a dikkat çekti
YEREL HABERLER Edirne’den yola çıkan heyet Bulgaristan Kırcaali’de ...
Yunanistan´a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski polis ...
Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı Edirne'nin sınır köyleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı Edirne'nin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.