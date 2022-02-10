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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Kaçar’ın kitabı raflarda yerini aldı

İHA

Dr. Kaçar’ın kitabı raflarda yerini aldı

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğr. Gör. Dr. Gülnur Yenilmez Kaçar’ın “Sosyal Ağlarda Benlik ve Benlik Sunumu” eseri yayımlandı.
Üç bölümden oluşan ve iletişim alanındaki yeni medya teknolojilerinin bireylerin benliğini sergilemesindeki rolünü ele alan kitap hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Gülnur Yenilmez Kaçar, “Dijital çağda sosyal ağlar, yeni sosyal etkileşim alanları olarak öne çıkmaktadır. Zamansal ve mekânsal sınırları olmayan bu yeni mecralar, kullanıcılara sunduğu farklı etkileşim yöntemleri ve zengin içerik biçimleri, renkli, hızlı, interaktif ve eğlenceli yapısı; kolay kullanım özelliği nedeniyle giderek daha fazla kişi tarafından yoğun şekilde kullanılmaktadır. Kullanıcılarının kim olduğunu, dışarıdan nasıl göründüğünü, başkaları tarafından nasıl algılandığını keşfetmesine yönelik olarak kendilerini sunmaları ve izlenimlerini yönetmeleri açısından eşsiz platformlardır” dedi.
Kitapta son 20 yılda sosyal ağların gelişiminden yola çıkılarak sosyal ağların sosyal etkileşimlerdeki yeri, özellikleri, kullanıcılara tanıdığı imkânlar ile öne çıkan sosyal paylaşım sitelerine yer verildiğini belirten Dr. Yenilmez Kaçar, “Eserde benlik ve benlik sunumu kavramsal açıdan ele alınarak farklı kuramlarla açıklanmakta, değişik boyutlarıyla izlenim yönetimi süreci ele alınmaktadır. Daha sonra sosyal ağlar ve benlik sunumu konusu sentezlenerek sosyal ağlarda benlik ve benlik sunumu irdelenmektedir. Kitapta son yıllarda yapılmış çalışmaların bulguları temelinde sosyal ağlar benlikle ilgili ne tür doyumlar sağlar, sosyal ağlarda benlik sunumunun amaçları ve özellikleri nelerdir, sosyal ağlarda hangi benlik türleri sunulur, sosyal ağlarda ne tür izlenim yönetimi taktikleri ve araçları kullanılır gibi sorulara yanıt aranmaktadır. Bu anlamda kitap iletişim, sosyoloji ve sosyal psikoloji alanında çalışan araştırmacıların, öğrencilerin ve sosyal ağlarda yapılan paylaşımları ve altında yatan nedenleri sorgulayan tüm okuyucuların ilgisine sunulmaktadır” şeklinde konuştu.

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