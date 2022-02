Profesörü dolandıran şebekede tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak, Trakya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. B.A.A.'yı, 2,5 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle, 4 kişinin tutuklandığı olayın ardından şebeke üyelerine yönelik sürdürülen soruşturmada polis, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Edirne'de polis, geçen ekim ayında, Trakya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. B.A.A. isimli kadını telefonla arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 2.5 milyon TL dolandıran şebeke üyelerinden B.E., H.B.A., O.Ş. ve R.F.'yi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına aldı. 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla derinleştirilen soruşturma kapsamında 1'i kadın 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan U.G., Y.S., H.G., O.B., tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri tamamlanan şüphelilerden U.G. ve Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.G. ile O.B., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HEM PARASINI HEM EVİNİ ALMIŞLAR

Öte yandan şebeke üyelerinin, Prof. Dr. B.A.A.'nın parasıyla birlikte evini de elinden aldıkları öğrenildi. Akademisyen kadını telefonda dolandıran şebeke üyelerinden O.B.'nin ise toplanan paraları hesaplara dağıttığı belirtildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul ve farklı illerde telefon dolandırıcılığı şebeke üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturmada 2 şüphelinin tutuklanmasıyla birlikte, tutuklu sayısı 6'ya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU

2022-02-11 22:18:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.