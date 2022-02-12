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Bu görüntüler korkutuyor, cadde ve sokaklar maskesizlerle dolu Bahar havası salgın tedbirlerini unutturdu Edirne'de Korona unutuldu

İHA

Bu görüntüler korkutuyor, cadde ve sokaklar maskesizlerle dolu Bahar havası salgın tedbirlerini unutturdu Edirne'de Korona unutuldu

Kovid19 salgınıyla mücadele devam ederken vaka sayılarının artışı ve yeni varyantların ortaya çıkması endişe verirken, sıcak hava nedeniyle rehavete kapılan vatandaşların maske takmadığı ve salgın tedbirlerini unuttuğu görüldü.
Maske takmayan vatandaşlardan kimileri hava sıcaklığını bahane ederken, kimileri ise maskeliyken arkadaşlarının onu tanımamasının arkasına sığınıyor. Edirne’nin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi’nde oluşan kalabalık görüntüler objektiflere yansıdı.
Soğuk ve yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasını fırsat bilen vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Kovid19 salgınının başından bu yana salgın tedbirlerine uyduklarını belirten vatandaşlar ise, maskesiz dolaşan vatandaşların duyarsızlığına sitem etti.

“Havanın sıcak olması maske takmaya engel değil”
Havayı sıcak bulup dolaşmaya çıktığını ve maskesiz dolaşanların çok fazla olduğunu gördüğünü söyleyen Vatandaşlardan Berkay Yalçın, “Havanın sıcak olması maske takmaya engel değil bence çünkü maske takmayınca daha büyük sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Özellikle Covid var. Yeni vakalar ortaya çıkıyor. Şöyle bir durumda var ki insanlar maske takmıyor ama bunun bedelini çok ağır şekilde ödüyor. Hala aşısını yaptırmayanlar var. Bu sıcak havalara aldanıp maske takmamak doğru bir şey değil. Aşı olmayanlar neden olmuyor bilmiyorum hala bir doz aşı yaptırmayanlar var. Herkesin aşı yaptırması lazım” dedi.

“Aşı olmayan insanlar iyiye değil, kötüye örnek oluyorlar”
Bazı insanların maske takmadığını ve duyarsız davrandığını söyleyen Vatandaşlardan Ömer Demirer Şen, “Duyarlı olmak zorundayız bu işin şakası yok. Türkiye Korona da atlattı bu kadar sıkıntı yaşamadık ama ciddiyete alınması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Aşı olmayan insanlar iyiye değil, kötüye örnek oluyorlar. Kötüyü destekliyorlar. Çok yanlış bir şey herkes aşı olmalı” diye konuştu.

“Maske takmayanların sağlığımıza çok kötü etkisi oluyor”
Vatandaşlardan Defne Bakan, “Hava çok güzel insanlar gezmek ve sosyalleşmek istiyor ama maske takmayanların sağlığımıza çok kötü etkisi oluyor. Maske takmayanlar virüsün yayılmasını sağlıyorlar. Aşı olmayanlar da çok var. Devletimiz aşı kötü bir şey olsa böyle bir şeyi asla bize uygulatmaz. Aşı yaptırın çağrılarında bulunmaz. Bence herkes aşı yaptırmalıdır” diye konuştu.

“Herkes maskesini çıkarmış”
Vatandaşlardan Kemal Emir, “Herkes maskesini çıkarmış. Bu pandemi dönemine kimse inanmıyor. Ben Giresun’dan geldim. Fakat maskesiz durma şansım yok. Bu hastalık tamamen sıfırlansa dahi kolay kolay maskemi bırakmam. Buraya torun bakmaya geldim. Pandemide maskemi çıkarırsam torunumun, hanımımın ve çocuklarımın yanına nasıl varırım. Maske takmayanlara anlam veremiyorum. Ya arkadaşını tanıyamıyor ya beni tanısınlar düşüncesi oluyor. Hala aşı olmamış insanlar var. Ben herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Ben oldum çok rahatım. Kalabalık yerlere girmiyorum. Herkes maskesini takmalı. Ben maske takmazsam evdeki 4 kişi de benim yüzümden ölmüş olur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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