Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 2 kişi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesinde 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.İ.G. ve Ö.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2022-02-15 12:23:50



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