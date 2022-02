Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'den aldıkları ihraç ürünlerini Avrupa'ya götürmek için Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR sürücüleri, 10 kilometre kuyruk oluşturdu. Özellikle son dönemde ihracat artışı kaynaklı yoğunluğa Bulgaristan'ın cevap veremediğini belirten sürücüler, Türkiye tarafında ihtiyaçlarını daha rahat giderebilmeleri için yeni TIR parkı yapılmasını istedi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 10 kilometreyi bulurken, bazı sürücüler 24 saatten bu yana sırada beklediklerini anlattı.

'PERONLAR ARTIRILMALI'

TIR sürücüsü Ali Ünlü, bir gece öncesinden kuyruğa girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Malum dövizin yükselmesiyle Türkiye'den bayağı bir ihracat başladı. Bu da ülkemiz için güzel ama bu kadar yoğun trafikte kapılarımız yetersiz kalıyor. Tuvalet ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz, güvenli istirahat yapabileceğimiz yerler istiyoruz. Bunun yanında peronların ve personel sayısının artırılmasını talep ediyoruz. Zaten bunlar olursa bu kadar kuyruk olmaz" dedi.

Adapazarı'ndan gelip Avusturya'ya giden Halil Tan da tesislerin azlığı nedeniyle TIR'ın yanında yemek yediklerini söyledi. Tan, "Mecbur beklediğimiz yerde karnımızı doyuruyoruz. Bizim restoranımız burası. Başka yemek yemeye yer yok. Tesis 5-6 kilometre uzakta, mecbur burada 'kendin pişir, kendin ye' yapıyoruz. Dolapta her şey var, ne istersen. Bunun yanında ihracat çok arttı, aşırı iş var, bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

'TIR PARKI YAPILSIN'

Bulgaristan'a çeşitli malzemeler götüren Çetin Yılmaz da, "Burada çok bekliyoruz. Görüyorsunuz ne tuvalet var, ne yemek var, hiçbir şey yok. Ben devletimin buraya TIR parkı yapmasını istiyorum. 24 saatten beri buradayım ve daha 5-6 kilometrem var. Buraya güzel bir park yapılsın. Burada bir de mülteci sorunu var, yıllardan beri. Bu işe el atılsın, buraya güzel parklar yapılsın, insanlar rahat etsin" ifadelerini kullandı.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

