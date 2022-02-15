Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı (2)

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1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edirne´nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalanan, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 FETÖ şüphelisinden H.İ.G. tutuklandı, O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2022-02-15 15:22:35



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