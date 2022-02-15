Öğr. Gör. Dr. Nur, eserlerini Rektör Tabakoğlu’na takdim etti

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünden Öğr. Gör. Dr. Cüneyt Nur, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret ederek eserlerini takdim etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Öğr. Gör. Dr. Cüneyt Nur, MATÜSİTEB Yayınları’ndan çıkan “Tezkirelere Göre Makedonya’da Yetişen Osmanlı Divan Şairleri” ile Türk Dünyası Vakfı’ndan çıkan Dîvânı Hikmet (TürkçeMakedonca) ve Mesnevi’den Seçmeler (TürkçeMakedonca) eserlerini Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim etti.

Vizyon ve misyonu Balkanlar olan Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin Balkanlara yönelik çalışmaları ile gurur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Öğr. Gör. Cüneyt Nur’u çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.