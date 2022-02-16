Güneş gözünü alınca bariyere çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneş gözünü alınca bariyere çarptı

İHA

Güneş gözünü alınca bariyere çarptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde güneşin gözünü aldığı sürücü bariyerlere çarptı. Çarpışmadan sonra yol üzerinde geri gelmeye devam eden otomobil, bir araca daha çarptı.
Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 09.00 sıralarında Zanaatkarlar Caddesi üzerinden Sanayi Kavşağı istikametinde seyir halinde olan 22 ABS 856 plakalı araç sürücüsü E.A., sabah güneşinin gözünü alması sebebiyle yol kenarındaki bariyere çarptı. Kaza esnasında hava yastıkları patlayan otomobil, çarpışmanın ardından bir süre sonra yokuşlu yolda geri gelmeye başladı.
Şoka giren araç sürücüsü hareket halindeki aracın kapısını açınca, açık kapı kanadı o sırada yanından geçmekte olan 22 BF 169 plakalı ticari araca çarptı. Çarpışma sırasında otomobilin kapısı çarptığı panelvanın lastiğini delip patlamasına sebep oldu.
Yol üzerinde geri gelmeye devam eden araç, diğer sürücülerin yardımları ile dururken, kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazazede E.A.'ya ilk müdahale araç içinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin ilk yardımını tamamladıkları sürücünün durumunun iyi olduğunun anlaşılmasının ardından, refakatçisi eşliğinde yürüyerek 50 metre yakınında bulunan hastaneye gitti.
Kazanın ardından bölgeye uzun kuyruklar oluştu. Trafik polislerinin incelemelerin ardından çekici ile maddi hasar alan araç yol üzerinden kaldırılırken, yol tekrar akıcı hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selimiye’de Mihrap Kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlandı
YEREL HABERLER Selimiye’de Mihrap Kubbesi üzerinde kalem işi ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi ...
Doç. Dr. Yeşil’in liseliler için kariyer planlama kitapçığı yayımladı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yeşil’in liseliler için kariyer planlama ...
Edirne'de buğday 4 lira 79 kuruştan satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de buğday 4 lira 79 kuruştan satıldı
Öğr. Gör. Dr. Dalgalıdere'nin kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER Öğr. Gör. Dr. Dalgalıdere'nin kitabı yayımlandı
Öğr. Gör. Dr. Nur, eserlerini Rektör Tabakoğlu’na takdim etti
YEREL HABERLER Öğr. Gör. Dr. Nur, eserlerini Rektör Tabakoğlu’na ...
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı (2)
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi ...
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre TIR kuyruğu
YEREL HABERLER Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre TIR kuyruğu
Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu
YEREL HABERLER Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu
Yunanistan’a açılan Pazarkule’de çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Yunanistan’a açılan Pazarkule’de çalışmalar sürüyor
Minik mehteranların en büyük hayali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahne almak
YEREL HABERLER Minik mehteranların en büyük hayali Cumhurbaşkanlığı ...
Edirne’de ticari taksi ve otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Edirne’de ticari taksi ve otomobilin çarpışması ...
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi ...
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kadın doktora iğrenç tuzakla dehşeti yaşatan başhekime 15 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Kadın doktora iğrenç tuzakla dehşeti yaşatan ...
Edirne´de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Edirne´de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Edirne'de yaşanan kazada ortalık savaş alanına döndü Edirne'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de yaşanan kazada ortalık savaş alanına ...
Edirne'de buğday 4 lira 079 kuruştan satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de buğday 4 lira 079 kuruştan satıldı
Edirne’de kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Edirne’de kaza: 2 yaralı
Edirne’de yerel düzey masabaşı tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Edirne’de yerel düzey masabaşı tatbikatı ...
Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi Edirne’de KDV indirim denetimleri başladı
YEREL HABERLER Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi Edirne’de ...
Dr. Öğr. üyesi Karaca’dan kitap takdimi
YEREL HABERLER Dr. Öğr. üyesi Karaca’dan kitap takdimi
Dr. Öğr. Üyesi Sannav, ATAM haberleşme üyeliğine seçildi
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Sannav, ATAM haberleşme üyeliğine ...
Pandemide atölyeye kapanan üniversite öğrencileri, 8 ayda elektrikli araç üretti
YEREL HABERLER Pandemide atölyeye kapanan üniversite öğrencileri, 8 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.