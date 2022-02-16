Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi Edirne’de yakalandı

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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Hudut Kartalları tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları, yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurarak kimlik tespiti yapmak üzere Karakola götürdü. Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılarının olduğu tespit edilerek şahıslar gözaltına alındı.

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