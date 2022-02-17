Yunanistan´a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/MERİÇ(Edirne),(DHA )EDİRNE'nin Meriç ilçesinde dün Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, dün Meriç´te 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri O.Ö. ve Y.A.´yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö. ve Y.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Meriç Ünsal YÜCEL

2022-02-17 15:17:05



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