Karayolu samanlığa döndü Kaza yapmamak için manevra yapan kamyondaki balyalar yola devrildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karayolu samanlığa döndü Kaza yapmamak için manevra yapan kamyondaki balyalar yola devrildi

İHA

Karayolu samanlığa döndü Kaza yapmamak için manevra yapan kamyondaki balyalar yola devrildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir otomobil ile aynı anda kavşağa giren kamyonun sürücüsü kaza yapmamak için manevra yaptı. Kamyonda bulunan saman balyaları savrulmanın etkisiyle yola devrildi.
Kaza saat 11.00 sıralarında Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinden kavşak noktasına giren 26 YZ 033 plakalı kamyonun geçişi sırasında plakasına ulaşılamayan bir otomobil tehlikeli şekilde yaklaştı. Otomobil ile aynı anda viraja giren kamyon, araca çarpmamak için sert bir manevra yaptı ancak bu sırada üzerine bağlı bulunan saman balyaları yola devrildi. Olaya sebebiyet veren otomobil ise İstanbul yönüne doğru yoluna devam etti. Kaza sonrası balyaların yola savrulması sonrasında yol samanlığa döndü.
Kamyonla birlikte yolda kalan balyalar daha sonra bir yükleme aracı ile yol kenarına kaldırılırken, bölgeye gelen polis ekipleri de yol temizlenene kadar trafiğin güvenli bir şekilde akışını sağladı.
Yol tamamen temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan´a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Edirne'de
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Edirne'de
Kapıkule'de 37 milyon liralık uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule'de 37 milyon liralık uyuşturucu ve ticari ...
Kapıkule'de 37 milyonluk operasyon
YEREL HABERLER Kapıkule'de 37 milyonluk operasyon
Emniyetin huzur denetiminde 6 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Emniyetin huzur denetiminde 6 aranan şahıs yakalandı
Köydeki evine 1 liralık elektrik faturası geldi, 3 taksitte ödedi
YEREL HABERLER Köydeki evine 1 liralık elektrik faturası geldi, 3 ...
Köydeki evine 1 liralık elektrik faturası geldi, 3 taksitte ödedi
YEREL HABERLER Köydeki evine 1 liralık elektrik faturası geldi, 3 ...
Müdür Alçalar, cemiyet ve dernek üyelerini kabul eti
YEREL HABERLER Müdür Alçalar, cemiyet ve dernek üyelerini kabul eti
'En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi velilere tanıtıldı
YEREL HABERLER 'En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi velilere ...
Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi Edirne’de yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi ...
Güneş gözünü alınca bariyere çarptı
YEREL HABERLER Güneş gözünü alınca bariyere çarptı
Selimiye’de Mihrap Kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlandı
YEREL HABERLER Selimiye’de Mihrap Kubbesi üzerinde kalem işi ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi ...
Doç. Dr. Yeşil’in liseliler için kariyer planlama kitapçığı yayımladı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yeşil’in liseliler için kariyer planlama ...
Edirne'de buğday 4 lira 79 kuruştan satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de buğday 4 lira 79 kuruştan satıldı
Öğr. Gör. Dr. Dalgalıdere'nin kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER Öğr. Gör. Dr. Dalgalıdere'nin kitabı yayımlandı
Öğr. Gör. Dr. Nur, eserlerini Rektör Tabakoğlu’na takdim etti
YEREL HABERLER Öğr. Gör. Dr. Nur, eserlerini Rektör Tabakoğlu’na ...
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı (2)
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi ...
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre TIR kuyruğu
YEREL HABERLER Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre TIR kuyruğu
Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu
YEREL HABERLER Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu
Yunanistan’a açılan Pazarkule’de çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Yunanistan’a açılan Pazarkule’de çalışmalar sürüyor
Minik mehteranların en büyük hayali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahne almak
YEREL HABERLER Minik mehteranların en büyük hayali Cumhurbaşkanlığı ...
Edirne’de ticari taksi ve otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Edirne’de ticari taksi ve otomobilin çarpışması ...
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.