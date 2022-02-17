Rektör Tabakoğlu 'Toplu İş Sözleşmesi'ne imza attı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve TezKoop İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Mehmet Meral, üniversitesin idari ve sosyal alanda çalışan işçilerini kapsayan “Toplu İş Sözleşmesi”ne imza attı.

Trakya Üniversitesi ile TezKoop İş Sendikası arasında “Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi” imza töreni gerçekleştirildi. Rektörlükte gerçekleşen imza töreninde Trakya Üniversitesini Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Uzm. Ahmet Sezgin, Personel Daire Başkanı Yılmaz Çavaş, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ayşegül Kuşlar, Hastane Müdürü Muzaffer Tudan temsil ederken sendika adına Edirne Şube Başkanı Mehmet Meral, İdari Sekreter Sezgin Geldi, Baş Temsilci Levent Vapur ve Temsilci Serkan Avcı yer aldı.

Trakya Üniversitesi bünyesinde 218 çalışanı temsil ettiklerini belirten TezKoop İş Edirne Şube Başkanı Mehmet Meral, protokolün imzalanmasından ötürü çok mutlu olduklarını söyleyerek başta Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere destek sağlayan herkese teşekkür etti.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduklarını ifade ederek, “Trakya Üniversitesi, bölgenin en büyük işvereni ve iş gücü. Bölgenin medarı iftiharı, Balkanların umudu. Bir aile olarak gördüğümüz Üniversitemizin tüm bireylerinin saygı ve sevgi ortamında mutlu olmalarını istiyoruz. Kurumsal aidiyeti yüksek, Üniversitemizi ve ülkemizi daha ileriye taşımak için görevlerini başarı ile yerine getiren çalışanlarımızın günün sonunda evlerine mutlu bir şekilde dönmeleri adına bu toplu sözleşmeyi imzalıyoruz. Çünkü onların mutluluğu bizim mutluluğumuz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, toplu iş sözleşmesinin hayata geçmesinde emek sarf eden Trakya Üniversitesi çalışanlarına ve sendika temsilcilerine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından kamu işçilerinin ücret iyileştirmeleri ve sosyal haklarını içeren toplu iş sözleşmesi, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Şube Başkanı Mehmet Meral tarafından imzalandı.

Program, imza töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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