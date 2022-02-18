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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Matematik yarışmasının ‘Dünya Birincisi’ Edirne’den

İHA

Matematik yarışmasının ‘Dünya Birincisi’ Edirne’den

Edirne’de eğitim öğretim gören 8. sınıf öğrencisi Mert Altuntaş, İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenen dünyanın en büyük online matematik yarışmasında kendi kategorisinde büyük bir başarı sağlayarak “Dünya Birincisi” oldu.
Dünya genelinde yaklaşık 10 bin öğrencinin katıldığı İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenen online matematik yarışması Caribou’da rakipleriyle mücadele ederek dünya birincisi olan 8. sınıf öğrencisi Mert Altuntaş, öğretmenlerine, okuluna ve ailesine büyük gurur yaşattı.
Online olarak yapılan Caribou test matematik yarışmasında dünya genelinde birinci olmanın gururu ve mutluluğunu yaşayan Mert Altuntaş, “Zaten bu sene LGS dolayısıyla yoğun olarak ders çalışıyordum. Kendime ait bir ders çalışma sürecim var. Her gün belirli sayıda sorular çözdüm. Çözdüğüm sorular genellikle mantık sorularından oluşuyor. Tam olarak rakamını bilmiyorum ama dünya genelinde 10 bine yakın kişi yarışmaya katıldı. Şuan çok mutluyum. Hedefim ileriki zamanlarda LGS’den de iyi bir puan almak var” dedi.

“Kendisi keşfetmeye ve sorgulamaya çok meraklı”
Mert Altuntaş’ın İlgi ve yeteneği çok yüksek bir öğrenci olduğunu söyleyen Matematik Öğretmeni Gizem Kalınbacak, “Kendisi keşfetmeye ve sorgulamaya çok meraklı. Bizde onun bu yönünü keşfettik ve kendisini ulusal ve uluslararası yapılan tüm matematik yarışmalarına veya akıl becerisi yürütmesi gerektiren tüm yarışmalara davet ettik. Kendisi de katıldı. Kendisini tebrik ediyorum ve bize bu konuda hep destek olan okulumuzda çok teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

“Gençlere fırsat verildiğinde neleri başarabildiklerini gördük”
Bu yarışmanın gençlere fırsat verildiğinde neleri başarabildiklerini gösterdiğini söyleyen Okul kurucu Müdürü Arzu Aydın, “Caribou aslında dünya ülkelerinde düzenlenen Kanada merkezli bir yarışma.2.sınıftan 12.sınıfa kadar öğrenciler arasında online olarak düzenleniyor. En önemli ayrıntılarından bir tanesi bu sınavın yabancı dille yapılmasıdır. İngilizce olarak çocukların bu sınava girmesi, İngilizce gelişimini, matematik adına İngilizce düşünebilmeleri, İngilizce terimleri anlamaları adına güzel bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Ben öğrencimizi sizlerindi huzurunda tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Öğrencilerin akademik anlamda üst seviye eğitimlerine önem verdiklerini söyleyen Ortaokul Müdür Yardımcısı Tamer Çetin, yarışmada birinci olan öğrencinin hem ulusal hem uluslararası alanda birçok platformda iyi başarılar elde ettiğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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