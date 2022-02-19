Çocuk hırsız önce ‘hayırlı işler’ diledi, sonra hırsızlık yaptı Sohbet ve hırsızlık anı kameraya yansıdı

Edirne’de av marketinin sahibiyle sohbet edip ‘hayırlı işler’ dileyen çocuk, 1 saat sonra aynı av marketine gidip saniyeler içinde hırsızlık yapıp olay yerinden kaçtı. Sohbet ve hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Edirne’nin Sabuni Mahallesi’nde bulunan Mustafa Semerci’ye ait av marketine gelen çocuk, market sahibiyle sohbet ettikten sonra hayırlı işler diyerek, marketten ayrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra aynı av marketinin önüne gelen çocuk, etrafı kontrol ettikten sonra montunun fermuarını aralayıp marketin önünde bulunan sepetten 200 TL değerindeki balık ağını çalıp hızlıca bölgeden uzaklaştı. Sepeti kontrol ettiğinde balık ağının eksik olduğunu gören av marketi sahibi Semerci, işyerinin güvenlik kamerasını izlediğinde, 1 saat önce sohbet için gelen çocuğun balık ağını çalıp kaçtığını gördü. Sohbet ve hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



“İsteseydi yardımcı olurduk, özür dilesin biz de o ürünü helal ederiz”

Hırsızlık olayından önce çocuğun işyerine geldiğini ve muhabbet ettiklerini söyleyen av marketinin sahibi Mustafa Semerci, “keşke böyle bir yaramazlık yapmasaydı, isteseydi biz kendisine yardımcı olurduk. İnşallah bir daha yapmaz diye dua ediyoruz. Kendi hakkında suç duyurusunda bulunmadım. Eğer bu haberi görürse gelip bizden özür dilesin biz de o ürünü helal ederiz. Böyle bir şeyi yapmasını istemeyiz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.