Öğr. Gör. İşçimen sektör temsilcileri ile bir araya geldi

Trakya Üniversitesi, Terziler Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası temsilcileri ile buluştu.

Trakya Üniversitesi, Edirne il ve ilçelerinde faaliyet gösteren Terziler Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası temsilcilerini ağırladı. Rektörlük’te gerçekleşen toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Teknik Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı ve Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. M. Kenan Terzioğlu ile Edirne Oda Başkanı Hakan Fındıklı, Uzunköprü Oda Başkanı Hüseyin Guşa, Keşan Oda Başkanı Hasan Kocaman ve Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Pınar katıldı.

Toplantıda 3+1 İş Yeri Eğitim Modeli ve öğrencilerimizin istihdamı ile sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda verilecek eğitimlere yönelik iş birliklerinin temelleri atıldı. Sektör temsilcileri ve Trakya Üniversitesinde bu alanda eğitim veren akademisyenlerin görüş ve önerilerinin değerlendirileceği bir sonraki toplantının Keşan’da gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Toplantının ardından katılımcılar, Edirne Teknik Bilimler MYO’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

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