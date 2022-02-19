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Osmanlı içeceği maratonda sporculara enerji verecek Sporcular gücünü Osmanlı içeceğinden alacak

İHA

Osmanlı içeceği maratonda sporculara enerji verecek Sporcular gücünü Osmanlı içeceğinden alacak

Osmanlı’dan günümüze ulaşan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen "Kırklareli Üzüm Hardaliyesi" 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek 2022 yılı 7. Uluslararası Edirne Maratonu’nda sporculara ikram edilecek.
Uluslararası Edirne Maratonu'nda sporculara bu yıl enerji içeceği yerine, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen "Kırklareli Üzüm Hardaliyesi" dağıtılacak. Önceki yıllarda düzenlenen maratonda sporculara enerji içeceği dağıtıldığını söyleyen Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, bu yıl "Kırklareli Üzüm Hardaliyesi” dağıtılacağını düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Bu sene yapılacak maratonda "2022 Edirne Yılı" için koşulacağını vurgulayan Akdağ, önceki yıllarda düzenlenen maratonlarda sporcuların enerji ihtiyacını karşılamak için enerji içeceği dağıttıklarını hatırlattı.

"Spor camiasını hardaliye ile tanıştırıp ikram edeceğiz"
Osmanlı'dan günümüze ulaşan içecek olan tescillenmiş Hardaliyeyi bu yıl sporcularla paylaşacaklarını söyleyen Akdağ, "TÜBİTAK'ın yapmış olduğu araştırmalarda spor yapan, efor gerektiren işler yapan kişilerin bu sağlıklı içeceği tüketebileceği yönünde araştırma sonucu var. Spor camiasını hardaliyeyle tanıştırıp ikram edeceğiz. Kürsü yapan sporculara ayrıca aileleriyle paylaşmaları için hediye olarak da vereceğiz" diye konuştu.

Maratondan 42 kilometrelik kısım çıkarıldı
Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 2022 yılı Uluslararası Edirne Maratonu parkurunda gurbetçilerin ülkelerine dönüş yolculuğu sebebiyle sınır kapılarında yaşanan yoğunluk düşünülerek değişikliğe gidildi ve 42 kilometrelik olan kısım çıkarıldı. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, sporcuların 10 ve 21 kilometre yarı maraton koşacağını belirterek, 42 kilometrelik maratonun koşulmaması kararı aldıklarını ifade etti. Bayramdan bir hafta sonraki süreçte organizasyonu gerçekleştireceklerini duyuran Akdağ, "Bayram için tatillerini ülkemizde geçiren gurbetçilerin dönüş yolunda sınır kapısının kapalı olmasından dolayı yaşayacağı yoğunlukta herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığımız değerlendirmelerde böyle bir karar çıktı" ifadelerini kullandı.
Maraton alanında Selimiye'nin etrafından milli eğitime bağlı okullardan katılan 6 12 yaş çocuklarla mini parkurda bir koşu yapıp onları atletizm ve sporla tanıştırarak ödüllendirdiklerini hatırlatan Akdağ, bu yıl yine bu hedeflerini gerçekleştireceklerini aktardı. Yaklaşık 500 çocuk ile Selimiye etrafında mini parkurda koşacaklarını söyleyen Akdağ, bu yıl ayrıca Trakya Üniversitesi öğrenci topluluklarının da maratona katılım sağlayacağını duyurdu.
Yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin atletin katılması beklenen Uluslararası 7. Edirne Maratonu bu yıl 8 Mayıs tarihinde 10 ve 20 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek.

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