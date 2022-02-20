Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü´de 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilere ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2022-02-20 14:37:39



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