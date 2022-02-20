Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı

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Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Sınırda görev yapan hudut kartalları, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H.'yi sınırda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.

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