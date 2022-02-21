Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı

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Edirne'de hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangında alev topuna dönen araçtan geriye demir yığını kaldı. Alevler diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Edirne'nin sanayi sitesinde bulunan alanda hurda araçların birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı hurda bir araç alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan söndürülen yangında, bir araçtan geriye sadece demir yığını kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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