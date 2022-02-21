Saniyeler içinde bulduğu her şeyi çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi Gözlük, maske ve kapüşon takıyor, saniyeler içinde bulduğu her şeyi çalıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saniyeler içinde bulduğu her şeyi çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi Gözlük, maske ve kapüşon takıyor, saniyeler içinde bulduğu her şeyi çalıyor

İHA

Saniyeler içinde bulduğu her şeyi çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi Gözlük, maske ve kapüşon takıyor, saniyeler içinde bulduğu her şeyi çalıyor

Edirne'de tadilat yapılan bir iş yerine giren hırsız saniyeler içinde çok sayıda malzeme çalıp kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edirne'nin Talatpaşa Mahallesinde tadilatı yapılan bir iş yerine gece saatlerde giren hırsız, saniyeler içinde çok sayıda malzeme çaldı. İnşaat ustalarının kullandığı elektrikli malzemeler başta olmak üzere bulduğu her şeyi çalıp kayıplara karışan hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Her şeyi çalıp hiç bir şey olmamış gibi çekip gidiyor"
Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan iş yeri sahibi Mesut Çınar şu ifadelere yer verdi:
"Gecenin bir yarısı ağzında maske, gözünde gözlük, kafasında kapşon bulunan şahıs, tadilatı yapılan iş yerimize giriyor. İş yerinde tadilat yapan ustaların bütün malzemeleriyle beraber, elektrik kablolarının tamamını alıp hiç bir şey olmamış gibi çekip gidiyor. Malzemeler olmadığı için ustalar da çalışamıyor. Suç duyurusunda bulunduk. İnşallah mağduriyetimiz giderilir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de üniversite öğrencileri, robot yarışmasından ödülle döndü
YEREL HABERLER Edirne’de üniversite öğrencileri, robot yarışmasından ...
Edirne’de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı
YEREL HABERLER Edirne’de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle ...
Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu
Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı
YEREL HABERLER Alev topuna dönen araçtan geriye bu görüntü kaldı
Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü
YEREL HABERLER Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ...
Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Yaya geçidinde feci kaza: Yaşam savaşı veriyor
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ ve PKK ...
Uyuşturucuyu kullanan da satan da yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu kullanan da satan da yakalandı
Hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü şüphelisi ...
Bulgar vatandaşların alışveriş yarışı
YEREL HABERLER Bulgar vatandaşların alışveriş yarışı
Osmanlı içeceği maratonda sporculara enerji verecek Sporcular gücünü Osmanlı içeceğinden alacak
YEREL HABERLER Osmanlı içeceği maratonda sporculara enerji ...
Çaldıkları karavanı satarken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları karavanı satarken suçüstü yakalandılar
Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift ...
Öğr. Gör. İşçimen sektör temsilcileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Öğr. Gör. İşçimen sektör temsilcileri ile bir araya ...
Çocuk hırsız önce ‘hayırlı işler’ diledi, sonra hırsızlık yaptı Sohbet ve hırsızlık anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Çocuk hırsız önce ‘hayırlı işler’ diledi, sonra ...
Litrelerce etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Litrelerce etil alkol ele geçirildi
Pulluk hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Pulluk hırsızları yakalandı
Edirne’de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı
YEREL HABERLER Edirne’de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.