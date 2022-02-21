Saniyeler içinde bulduğu her şeyi çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi Gözlük, maske ve kapüşon takıyor, saniyeler içinde bulduğu her şeyi çalıyor

Edirne'de tadilat yapılan bir iş yerine giren hırsız saniyeler içinde çok sayıda malzeme çalıp kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesinde tadilatı yapılan bir iş yerine gece saatlerde giren hırsız, saniyeler içinde çok sayıda malzeme çaldı. İnşaat ustalarının kullandığı elektrikli malzemeler başta olmak üzere bulduğu her şeyi çalıp kayıplara karışan hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.



"Her şeyi çalıp hiç bir şey olmamış gibi çekip gidiyor"

Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan iş yeri sahibi Mesut Çınar şu ifadelere yer verdi:

"Gecenin bir yarısı ağzında maske, gözünde gözlük, kafasında kapşon bulunan şahıs, tadilatı yapılan iş yerimize giriyor. İş yerinde tadilat yapan ustaların bütün malzemeleriyle beraber, elektrik kablolarının tamamını alıp hiç bir şey olmamış gibi çekip gidiyor. Malzemeler olmadığı için ustalar da çalışamıyor. Suç duyurusunda bulunduk. İnşallah mağduriyetimiz giderilir."

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