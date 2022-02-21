Edirne’de 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı

Vergi bilincinin artırılması amacıyla 2127 Şubat tarihleri arasında kutlanan ‘Vergi Haftası’ Edirne’de düzenlenen çelenk töreni ile başladı.

Bu yıl "Siz Vergiyle Biz Hizmetle Mükellefiz" sloganıyla kutlanan 33'ncü Vergi Haftası kapsamında Edirne’de etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenlendi.

33.Vergi Haftası’nı etkinlikle kutladıklarını söyleyenEdirne Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, “Toplumun tüm kesimlerini vergi bilincini aşılamak için yaptığımız bu 33.vergi etkinliğimizin tüm mükellef hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel günlerde yine bir arada olacağız” dedi.

Verginin, toplumun kalkınmasındaki ve ekonomi büyümesindeki rolünün toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının kamuoyuna kazandırılması amacıyla her yıl geleneksel olarak kutlanan “ Vergi Haftası’nın 33.’sü bu yıl da21 Şubat27 Şubat 2022 tarihleri arasında kutlanıyor.

Düzenlenen törene Edirne Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, Vergi Dairesi çalışanları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler katıldı.

Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören çelenk sunumunun ardından sona erdi.

Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan ve beraberindeki heyet buradaki programın ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp’i makamında ziyaret etmek üzere yola çıktı.

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