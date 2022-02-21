Yunanistan´a kaçarken yakalanan 2 terör örgütü şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütleri FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü´de 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. ve H.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2022-02-21 11:39:23



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