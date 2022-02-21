Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri M.A. ve İ.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-02-21 17:33:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.