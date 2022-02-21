Edirne’de 22 şişe kaçak içki ele geçirildi

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 22 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 22 şişe farklı marka, cins ve gramajlarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken, otomobil sürücüsü M.A. da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.