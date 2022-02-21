112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından 112 Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen '112 Hayat Kurtarır' temalı resim yarışmasında öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Ortaokul düzeyindeki özel ve resmi okul öğrencilerinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından verildi. Yarışmada Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz Ortaokulu öğrencisi Büşra Cıdık 1'inci olurken, Abalar Ortaokulu öğrencisi Ece Deniz 2'inci, Hacıdanişment Ortaokulu öğrencisi Havva Nur Bakış ise 3'üncü oldu. Yarışmada ayrıca Abalar Ortaokulu öğrencileri Minel Okumuş ve Tuhanay Elmas, Merkez Atatürk Ortaokulu öğrencileri Özge Coşkun, Beyzanur Ule, Arda Kızılçelik ve Defne Eker, Uzunköprü Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Neva Kaptanbaş ve Nilsu Yücedağ, Gazi Osman Paşa Ortaokulu öğrencisi Aybars Ün, Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu öğrencisi İrem Sena Kürklü, Özel Edirne Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Duru Uzunca sergileme ödülü kazandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, “Bütün evlatlarımızı tebrik ediyoruz. Önce kendi el emeklerini ortaya dökmüş oldular. İnşallah burada yapmış oldukları çalışma hayatlarının ilerleyen dönemlerinde yapacakları daha değişik ve güzel çalışmalar için de bir başlangıç olur. Bazen bu tür yarışmalara katılmakla küçük sonuçlar elde ediyor olmak büyük sonuçlar doğurur. Bireysel hayatımızda geleceğimizi şekillendirmek anlamında büyük sonuçlar doğurabiliyor. Çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

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