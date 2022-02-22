Yunanistan´a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerince yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri M.A. ve İ.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve İ.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-02-22 11:43:13



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