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Gala Gölü'nde dronlu denetim

DHA

Gala Gölü'nde dronlu denetim


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik dron destekli denetim yapıldı.
Enez ve İpsala ilçe sınırları içerisinde bulunan, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Gala Gölü'nde, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, tekneyle avcıları ve belgelerini kontrol etti, yasa dışı avcılık yapmamaları konusunda uyardı. Ekiplerin av koruma ve kontrol faaliyetleri dron ile de havadan desteklendi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
GALA GÖLÜ MİLLİ PARKI
Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan Gala ve Pamuklu göllerini kapsayan alan, 5 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye´nin 36'ncı milli parkı olarak ilan edildi. Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor. Park, 511 bitki ve 517 hayvan türü olmak üzere toplam 1028 canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Milli park sulak alanların çok bulunması nedeniyle kuş göç yolları olarak büyük bir öneme sahip. Milli parktaki kuş tür sayısı 217. Bu türlerin 46 türü yerli, 27 türü kış göçmeni ve 90 türü yaz göçmeni kuşlardan oluşuyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-02-22 11:51:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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