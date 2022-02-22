Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Edirne’de motosikletiyle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Edirne'nin Atatürk Bulvarı'nda bulunan yaya geçidinden 22 ABS 355 plakalı motosikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Soner Şahin'e, Cadde üzerinde seyir halinde olan Ali Murat B.’nin kullandığı 07 ZK 276 plakalı otomobil çarpmıştı. Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak hayata döndürülmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazaya ilişkin olarak Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bazı anlarda hayatla tek bağımız, sağlık çalışanlarıdır” ifadelerine yer verdi. Hastanede yaşam savaşı veren motosiklet sürücüsü Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca aynı yaya geçinden daha öncede benzer kazaların yaşandığı belirtildi.

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