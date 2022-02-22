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Edirne'ye kurtuluş yılı anısına 100'üncü Yıl Anıtı

DHA

Edirne'ye kurtuluş yılı anısına 100'üncü Yıl Anıtı


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü senesi anısına ilan edilen '2022 Edirne Yılı'nda kente 100'üncü Yıl Anıtı yapılacak. Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Burada ulusal bir yarışma ve halk oylaması ile anıtın yapılması planlanıyor" dedi.
Edirne Belediye Meclisi'nde haziran ayında alınan kararla 2022, 'Edirne Yılı' ilan edildi. Kararın ardından oluşturulan danışma kurulu, çalışmalarını tamamlayarak, 14 ana başlıkta 168 etkinlik hazırladı. 2022 Edirne Yılı'nda yapılacak etkinlikler, Meriç Nehri kenarındaki tesiste düzenlenen toplantıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Belediye ve il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıya, Belediye Başkanı Recep Gürkan ev sahipliği yaptı. Toplantıda konuşan Başkan Gürkan, tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirtti.
2022 Edirne Yılı'nın lansmanını özellikle 22.02.2022'de yaptıklarını söyleyen Başkan Gürkan, "Meclis üyelerimizden oluşan danışma kurulumuzun yaptığı çalışmalarla etkinliklerimiz gün ve gün, tarih ve tarih planlandı ve bugün kamuoyuyla yapacağımız etkinlikleri paylaşıyoruz. '22.02.2022' dedik, bu kadar 2 bir arada ancak 200 yıl sonra dizilecek yani 22.02.2222'de. O nedenle bu anlamlı günde beraber olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.
'ETKİNLİKLER PLANLAYACAĞIZ'
Eylem planının halkın öneri ve eleştirilerine açık olduğunu dile getiren Gürkan, "'Bu eylem planı, mutlak uygulanacak, değiştirilemez' diye bir şey yok. Buradaki eylemler belki güncel şartlara göre bir kısmı yapılmayacak, vazgeçilecek, belki bazıları çıkarılacak ve yeni eylemler ekleyeceğiz, etkinlikler planlayacağız. Başından sonuna kadar bu eylem planı değiştirilmeye, önerilere ve eleştirilere açık olacak. Bunu Edirne'deki tüm paydaşlarımıza, yurttaşlarımıza belirtmek isterim. Her türlü öneriye, yeni fikre ve eleştiriye açığız. Toplamda 14 ana başlıkta 168 etkinlik planladık. İlk bakışta bu çok büyük bir sayı gibi geliyor. Bunların içerisinde hem kategorik hem de fonksiyonel olarak çok farlı etkinlikler var" diye konuştu.  
100'ÜNCÜ YIL ANITI 
Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı anısına anıt da yapılacağını söyleyen Başkan Gürkan, "Önceki dönem rektörümüz Prof. Dr. Osman İnci'ye 100'üncü yılı anıtı düzenleme kurulu başkanı olmasını teklif ettim, kendileri de kabul ettiler. Onunla ilgili çalışma da başladı. Yakında sevgili rektörümle de bir ortak bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili planladığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağız. Burada ulusal bir yarışma ve halk oylaması ile anıtın yapılması planlanıyor" dedi.
Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yılını bir kez daha kutlayan Gürkan, "Elbette işimiz çok, yolumuz uzun ama Edirne için heyecanlıyız, heyecanımız var. Diyoruz ki 'Edirne'mizin kurtuluşunun 100'üncü yılı bir kez daha kutlu olsun'. Bize bu kurtuluşu armağan eden başta Ebedi Başkomutan, Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve ülkemizin kuruluşundan, bu toprakların vatan oluşundan bugüne vatanımız için gözünü kırpmadan canını veren tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle ve rahmetle yad ediyoruz, ruhları şad olsun. Bu yıl işimiz çok ama inanıyorum ki Edirne'nin kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden o tarihsel genlerinden gelen bir araya gelebilme kültürü, herkesi bir uzlaşma ile kucaklayabilme yeteneği bu yıl kolaylaşacak. Bu güzel şehrine nice 100 yıllar, nice 1000 yıllar diliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2022-02-22 15:00:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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