Keşan'da at arabaları, triportörlerle değiştirildi

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından 'At Arabaları Dönüşüyor' projesinin 2´nci etabı kapsamında yük taşımacılığında kullanılan 12 at arabası, triportörler ile değiştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hibe desteğiyle Keşan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'At Arabaları Dönüşüyor' projesinin 2´nci etabı kapsamında, bugün düzenlenen tören ile at arabalarını teslim eden 12 hak sahibine, triportör verildi.

`BU ÖZEL PROJE TÜRKİYE´DE ÖRNEK OLDU´

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi´nde gerçekleştirilen törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilk etapta 104 adet triportörü teslim ettiklerini belirterek, "Şimdi de 12´sini teslim ediyoruz. 24 tane daha teslim edilecek. 46´ya tamamlanana kadar önümüzdeki yakın süreçte hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu özel proje Türkiye´de örnek oldu. Hatay´dan aradılar ve projenin gerçekleşmesi noktasında neler yaptığımızı öğrendiler. Biz de hem örnek olduk hem de önder olduk. Malum atlar tarafından yük taşımacılığına artık son verilmeliydi. At arabalarının yük taşıması bu dönemde atlara olan eziyet, hayvan hakları ve sevgi nedeniyle koruma altına alınmalıydılar. Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün 12 triportör teslim ediyoruz, bu 12 istihdam demektir. Artık at arabalarıyla yük taşındığı dönem kapanıyor. Atları arabalarıyla birlikte alıp, atları da barınakta muhafaza edeceğiz. Daha sonra gönüllü kişilere atları çiftlik veya köylerinde bakmak üzere teslim edeceğiz" dedi.

Başkan Helvacıoğlu, triportör teslimlerinin tamamlanmasının ardından at arabasıyla trafiğe çıkmanın yasaklanacağını söyledi. Triportörünü alan Hüseyin Demir de, triportörlerin at arabalarına göre daha çok işlerine yarayacağını ve memnun olduklarını kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-02-22 15:46:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.