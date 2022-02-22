İlk yardımla hayata döndürülen motosiklet sürücüsü, yaşama tutunamadı



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, otomobilin çarptığı kazada kalbi duran, sağlıkçıların müdahalesiyle hayata döndürülen motosiklet sürücüsü Soner Şahin (40), 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 21 Şubat saat 01.00 sıralarında, Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı Ayşe Kadın mevkisinde meydana geldi. Ali Murat B. yönetimindeki 07 ZK 276 otomobil, Ayşekadın Cami durağı önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçen Soner Şahin'in kullandığı 22 ABS 355 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü Şahin metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda çoklu kırık oluşan Şahin'in kalbinin durduğunu belirleyen sağlık ekibi, ambulansa aldıkları yaralıyı müdahaleyle hayata döndürdü. İlk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından kazayla ilgili yaptığı paylaşımla ilk yardımın önemine dikkat çekti. Koca, "Kaza, dün akşam Edirne'de oldu. Bir motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Sağlık ekipleri olay yerine yetiştiğinde kalbinin durduğunu belirledi. Ve o mucizevi anlardan biri yaşandı. Sürücü, müdahaleyle hayata döndü. Bazı anlarda hayatla tek bağımız sağlık çalışanlarıdır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-02-22 15:59:40



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