Kaçak avcılık denetimi; 20 bin 528 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce Şubat ayının üçüncü haftasında yapılan av denetimlerinde 13 avcıya 20 bin 528 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’da av koruma denetimleri sürüyor. Şubat ayının üçüncü haftasında av korumada 489 avcı denetlenirken,13 avcıya 20 bin 528 lira ceza kesildi.

“Gala gölünde drone destekli av denetimi”

Edirne doğa Koruma ve milli parklar ekipleri tarafından, Gala Gölü Milli Parkı’nda yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirildi. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Gala Gölü’nde Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Denetimde ekipler tekneyle avcıları kontrol etti. Denetimde avcıların belgeleri kontrol edildi, yasa dışı avcılık yapmamaları konusunda uyarıldı. Gala Gölü Milli Parkı Edirne’nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor. Bölgeden yapılan açıklamada av denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

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