İpsala’ya bağlı köylerde kanser taraması yapılıyor

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Gezici Kanser Tarama Aracı, ilçe ve köylerdeki hizmetlerini sürdürüyor.

Hizmetlerine devam eden İpsala Toplum Halk Sağlığı Müdürlüğü personelleri, Gezici Kanser Tarama Aracı ile İpsala ilçesine bağlı köylerindeki kadınlara kanser taraması yaptı.

İpsala Toplum Halk Sağlığından yapılan açıklamaya göre, “Meme kanseri, ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunu olup kadınlarda en sık rastlanan kanser türüdür. Edirne il Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından verilen Kanser Tarama Aracı ile ilçemiz köylerinde 3065 yaş aralığındaki kadınlarımıza Serviks Kanseri için 5070 yaş arası kadın ve erkek nüfusa kalın bağırsak kanseri taraması yapmak için köyleri ziyaret ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz mobil köy taramalarına yaş aralığına uyan bütün halkımızı bekliyoruz. Bu araçla artık vatandaşların taramalar için merkezlere gelmesini beklemeyeceğiz. Biz onların ayağına gideceğiz. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlılık göstererek kanser taramalarını yaptırmaları, kanser taramasından haberdar olanların taramaya bizzat katılmaları ve ayrıca çevrelerine haber vererek mümkün olan en geniş ölçekte katılım için destek vermeleri büyük önem arz etmektedir” dediler.

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