Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi C.A. tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. C.A., jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-02-22 17:48:26



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