Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Edirne'de polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ev ve araçlarda yapılan operasyon sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.



Uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında bazı ev ve araçlarda eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan aramalar sonucunda ev ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından ev ve araçlarda yapılan aramalarda, 6,58 gram metanfetamin, 5,10 gram skunk ve 21,18 gram esrar ile hassas terazi, uyuşturucu madde aparatı ve samuray kılıcı ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanan şüpheliler İ.K., H.K. ve E.G. gözaltına alındı.

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