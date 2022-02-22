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22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı

DHA

22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin kurtuluşunun 100'üncü yılında ilan edilen '2022 Edirne Yılı' ile birlikte plaka kodunun da 22 olmasını fırsat bilen Edirneli 22 çift, evlilik tarihini unutulmaz kılmak için 22.02.2022 günü nikah masasına oturdu. Günün 22'nci nikahının kıyıldığı Amerikalı Ethan Champagne ile Aydan Azapağası çifti, nikahın unutulmayacak bir tarihte yapıldığını dile getirdi.
Edirne Belediyesi, Belediye Meclis Kararıyla Edirne´nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, belediyenin kuruluşunun 155'nci yılı, tarihi belediye binasının da 122'inci yılı olması ve Edirne´nin 22 plakaya sahip olmasından dolayı 2022 yılı Edirne Yılı olarak ilan etti. Edirne için özel bir günü temsil eden 22.02.2022 dolayısıyla kentteki 22 çift nikah tarihlerini bugüne aldı. Edirne Belediye Başkanlığı nikah salonunda, bugünü unutulmaz kılmak isteyen çiftler bir ömür yaşama 'evet' dedi.
Günün 22'nci ve son nikahı ise İstanbul'da yaşayan Amerikalı öğretmen Ethan Champagne ile mimar Arzu Azapoğlu çifti ile gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kıydığı nikah sonrası konuşan Amerikalı damat Champagne, bu tarihi kolay kolay unutamayacaklarını söyledi. Champagne, "Ben çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum çünkü çok uzak ülkelerden gelip birbirimizi tanıdık ve bu özel günde de nikahımız kıyıldı, artık birlikteyiz. Bundan sonra bu tarihi de kolay unutmayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Gelin Aslı Azapağası da 22'nci nikahın kendilerine denk gelmesinin nikaha ayrı bir anlam kattığını belirterek, "Aslında 22'si olmasını annem istemişti ama 22'nci nikah olacağını biz de bilmiyorduk, şaşırdık. İstanbul'da arkadaşlarımız vasıtasıyla tanıştık Ethan'la. Bugün de evlendik, bizim için gerçekten özel bir gün oldu" dedi.
22 Şubat'ın özel ve anlamlı bir gün olduğuna belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, "2022 Edirne Yılı´ndayız. Edirne´nin kurtuluşunun 100'üncü yılı. Çiftimiz hem 22.02.2022´de evleniyorlar hem de bugün kıydığımız 22. nikah. Bizim için de anlamlı" ifadelerini kullandı. Aile cüzdanını gelinin ananesine teslim eden Gürkan, ABD vatandaşı Ethan Champagne'ye Türk Bayrağı hediye etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2022-02-22 18:33:43

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