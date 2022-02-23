Akaryakıt istasyonunun marketinden hırsızlık kamerada



Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de bir akaryakıt istasyonunun marketinde, şarja takılı cep telefonuyla kasadaki paraları çalan Fas uyruklu Muhammet Havay (29), kısa sürede yakalandı. Alkollü olduğu anlaşılan ve düşüp başını yaraladığı tespit edilen Havay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Önceki gece, Tunca Nehri kenarında bir akaryakıt istasyonuna gelen Fas uyruklu Muhammet Havay, market çalışanının yerine olmadığını görüp içeri girdi. Burada, şarja takılı cep telefonunu ve kasadaki paraları alan Havay kaçtı. İşinin başına dönen market çalışanı, hırsızlık olayını fark edip, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri ile bu sırada bölgeye yakın bir noktadaki mahalle bekçileri akaryakıt istasyonuna yönlendirildi. Şüpheli Havay, istasyona 200 metre mesafede bekçiler tarafından yakalandı. Alkollü olduğu anlaşılan Muhammet Havay'ın düşüp başını yaraladığı tespit edildi.

Çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammet Havay, Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan müdahalesinin ardından gözaltına alınan Havay, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Markete geldiğinde 'Selamün Aleyküm' diyen ve cevap alamayan Havay'ın doğrudan kasa kısmına yöneldiği ve burada paraları alıp çorabının içerisine sakladığı görülüyor. Havay daha sonra market görevlisinin geldiğini görünce aceleyle çıkıp, uzaklaşıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2022-02-23 15:51:06



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