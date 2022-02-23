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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada

İHA

Edirne’de akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada

Edirne’de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı geçtiğimiz gün gece saatlerinde Tunca Nehri Köprüsü kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen M.M. çevreyi inceledikten sonra görevlinin yerinde olmadığını fırsat bilerek, istasyon marketinin kasasında bulunan paraları ve görevlinin cep telefonunu çaldı. Marketin kasasının açık kaldığını ve paraların çalındığını erken fark eden görevli, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkan polis ve bekçi ekipleri hırsızlık yapan şahsı marketin yakınlarında yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde toplamda 530 Türk Lirası ve cep telefonu çıktı. Ayrıca şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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