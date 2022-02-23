Edirne'de buğday 4 lira 49 kuruş oldu

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 4 lira 49 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 49 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

"Buğday kilogram en düşük 4,049 TL, en yüksek 4,049 TL. Ayçiçeği kilogram en düşük 9,859 TL en yüksek 9,919 TL. Düve kilogram en düşük 30,086 TL en yüksek 37,020 TL. İnek kilogram en düşük 17,097 TL, en yüksek 30,068 TL. Süpürge teli kilogram en düşük 18,010 TL, en yüksek 20,040 TL. Kuzu kilogram en düşük 34,00 TL, en yüksek 39,500 TL. Süt kuzusu kilogram en düşük 37,00 TL, en yüksek 42,000 TL. Toklu kilogram en düşük 20,000 TL, en yüksek 33,550 TL."

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